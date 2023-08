Yina Calderón dice que un ser maligno no la deja dormir y hasta el Padre 'Chucho' la ha ayudado

Este es cuando, uno está durmiendo y de la nada siente una sombra o algo que está viniendo hacia uno, pero es imposible reaccionar. Por lo que nadie puede saber lo que pasando, aunque se quisiera gritar.

Recientemente, habló sobre un espíritu que se le había metido en un sueño y lo peor de todo, que hasta había intentado abusar de ella.

"Esta vez ya sentí algo peludo, uno no le ve la cara, uno le siente como las garras, es como un gato. Lo terrorífico es que empezó a manosearme tocándome las partes íntimas. Cada vez que algo me pasaba eso, oraba y se me desaparecía", expresó la DJ de la guaracha.

Además, dijo que ha buscado ayuda profesional, porque no entiende por qué le pasan estas cosas a ella. "Yo no entiendo por qué me está pasando esto. Mi mamá fue a donde el Padre ‘Chucho’ y me mandaron agua bendita, con eso he logrado dormir. Eso no es chistoso, yo lo tomo como fresca, pero no puedo vivir así”, finalizó´.