"Muy bonito esto por acá, muy chimba la oportunidad de conocer pero para MI Colombia es mi Colombia" dijo Yina Calderón.

En medio de su viaje, Yina le ha contado con pelos y señales a sus seguidores lo que ha sido su travesía, pues ha visitado lugares complemente hermosos, sin embargo, la polémica mujer aseguró que nada se compara con las bellezas de Colombia.

Tal parece, que la visita de Calderón por Francia no fue de su total agrado, pues aunque conoció la emblemática Torre Eiffel no la descrestó, ya que aunque aseguró que es grande, no es nada del otro mundo y espera verla iluminada de noche a ver cómo cambia de perspectiva, pues de lo contrario, su lugar más lindo hasta el momento sería la Piedra de Guatapé, ubicada en Medellín, Colombia.

Algunos internautas coincidieron con que Colombia no tiene punto de comparación, mientras que para otros usuarios, a Yina Calderón no le gustó porque no es un lugar colorido y bullicioso como lo es ella. ¿Será?

Asimismo, contó que el viaje en general ha estado bien y se siente feliz con su visita al Disneyland de Paris, sin embargo, recalcó que el frío les ha dado duro y también los gastos, pues es un lugar bastante costoso.