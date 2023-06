Yina Calderón dejó en shock a todos, al afirmar que estuvo con Fabio Legarda, quien falleció por una bala perdida.

Yina Calderón es una DJ que ha sido criticada por su forma de ser y también, por usar diferentes 'outfits' bastante llamativos . Aunque también hay quienes la defienden y apoyan su música, otras personas no pueden verla ni en pintura. Recientemente, dijo un par de cosas que llamó bastante la atención.

La exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele dijo algo que puse a pensar a muchos de sus seguidores. En medio de una dinámica de preguntas, un fan le preguntó que si había conocido a Fabio Legarda, quien murió en Medellín por una bala perdida. Ella dijo que no solo se habían conocido, sino que habían salido un par de veces.

Hay que destacar que, Luisa Fernanda W era la novia del cantante y aunque no tuvieron un final feliz. Ellos se amaban demasiado y no dejaban ver a través de sus redes sociales.

Yina aseguró que ellos estuvieron juntos y que hasta la mamá de ella lo sacó a escobazos de un baño. Mientras ella contaba todo, Calderón estaba con su madre, Merly Ome, para verificar los hechos.

"Sí lo conocí, imagínense que esta señora (la mamá de ella) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba. Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él, las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio", dijo la DJ de la guaracha.

Luego finalizó diciendo que "era un ser humano increíble. O sea, ese man era un bacán y era muy guapo, qué falla, porque era muy talentoso", puntualizó.