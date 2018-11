Yina Calderón compartió detalles de su nueva operación en el rostro

A tan solo unos cuantos meses de haberse tenido que someter a una cirugía en su cola para retirar los biopolímeros que se inyectó para aumentar el tamaño de sus glúteos, Yina Calderón vuelve a someterse a una cirugía estética.

A través de su Instagram, la recordada exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele anunció que la semana pasada se operó nuevamente el rostro y los labios y evidenció el dolor que le causó esta nueva cirugía estética.

“Estoy inflamada todavía, yo no sé por qué cuando me hago una cirugía plástica mi cuerpo se inflama todo, me pongo super mal, se me hinchan los cachetes hasta la nariz”, expresó la joven.

Además, mostró cómo su cara aún luce inflamada y los tratamientos que usa para desinflamar tanto el rostro como los labios.

Yina Calderón hace tan solo meses estuvo en el ojo del huracán por una cirugía que tuvo que realizarse en los glúteos para retirar unos biopolímeros que le fueron inyectados para aumentar el tamaño de la cola, sustancia que puso en riesgo hasta su vida.

Pese a que este procedimiento se lo hizo ella hace tres años, creyendo que estaban inyectándole Vitamina C, los efectos nocivos de esta extraña sustancia los vino a notar dos años después cuando comenzaron a salir unos ‘grumos’ en la cola. Y comprobó, tras varios exámenes que tenía biopolímeros.

Esta no era la primera vez que la joven sufría por esta sustancia, pues tiempo atrás ella confesó que se había inyectado biopolímeros en el rostro y luego arrepentida también tuvo que retirárselos y aceptar que había cometido un error por querer la ‘perfección’.

Yina Calderón también se realizó una liposucción debido a que sufría de unos ‘kilitos’ de más y una cirugía en el rostro que le costó varias críticas.

Yina es recordada por su polémico paso en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión del 2013, en el que fue expulsada tras haber roto las reglas de convivencia al atacar a un compañero con un cuchillo. Luego de su salida, la joven decidió someterse a varias cirugías acomplejada por su sobrepeso.

Por: María Camila Torres – La FM