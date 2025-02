La reciente gala de nominaciones en La casa de los famosos Colombia generó una gran controversia entre los participantes. La decisión de Coco de incluir a Karina García en la lista de nominados no pasó desapercibida, provocando intensas reacciones y discusiones tanto dentro del reality como en redes sociales.

Antes de que se definieran los nominados de la semana, el programa anunció la anulación de los votos de Yina Calderón, La Jesuu, Yaya, Karina y Lady Tabares. Según la producción, estos participantes habrían intentado organizar un complot en contra de Negro Salas, lo que llevó a invalidar su estrategia de nominación y dejó a varios de ellos desconcertados.

¿Cuál fue la razón de Coco para nominar a Karina?

Como líder de la semana, Coco tenía el poder de seleccionar a un nominado directo. Su elección de Karina García generó sorpresa y molestia, ya que anteriormente habían tenido una relación cercana dentro del reality. Al justificar su decisión, el actor declaró:

"Me acabo de dar cuenta de todo esto y creí confiar en esta persona, pero lo que pasó hoy ya me demuestra que no. Mi nominada es Karina."Sus palabras fueron interpretadas por algunos concursantes como una traición, lo que desató una discusión inmediata.

Lea también: Wilson Manyoma, famoso cantante de El Preso, murió en Cali: se va una leyenda de la salsa