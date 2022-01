La empresaria logró el apoyo de los colombianos cuando se presentó al reality.

Recientemente, en medio de las noticias que han surgido por las complejas cirugías a las que se sometió la joven, varios de los fanáticos han aprovechado para recordar cómo lucía Calderón cuando se dio a conocer a nivel nacional. Sus primeras apariciones en televisión causaron todo tipo de reacciones de los espectadores, quienes la apoyaron desde el inicio.

Yina llegó a la edición 2013 de Protagonistas de Nuestra Tele, donde compartió con figuras como Johanna Yepes, Sergio Arévalo, Gaby Garrido, Omar Vásquez, entre otros. Desde el inicio se mostró como una mujer emprendedora, trabajadora y artista, manifestando lo interesada que estaba en vivir esta experiencia.

Según se ve en un video recopilatorio, Yina tenía el pelo negro, llevaba extensiones, estaba completamente natural, no tenía diseño de sonrisa y su vestimenta era bastante sencilla. En las entrevistas, antes de entrar al formato, dio detalles de su rutina diaria, además de los trabajos que tenía.

“Me llamo Yina Marcela Calderón Ome, nací en Oporapá, Huila, tengo 22 años. Soy bailarina de striper, casi no tengo tiempo libre, pero pues voy al teatro La Candelaria y ahí aprendo clases de actuación. De lunes a miércoles trabajo vendiendo morcilla, se me olvidó contarle. Voy al gimnasio, por ahí corro, salgo a rumbear porque me encanta la rumba, tomo chicha en El Chorro, guarapo, todo lo que me pongan”, inició diciendo la joven en su presentación.

En este video, Calderón se mostró risueña, afirmando que todos tenían talento y confiaba plenamente en Dios. Expresó la emoción que tenía para entrar a la Casa Estudio, metiéndole ganas a aprender lo necesario para avanzar en la vida.

El fragmento plasmó el momento en que la colombiana recibió la noticia de que había quedado pre-seleccionada en el grupo de los 23, por lo que tenía que prepararse para competir. Al ser nombrada en los cuatro que entraban directo a la casa por votación del público, se le notó la alegría que sintió.