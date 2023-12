Yeison Jiménez sorprendió con su canción 'MLP': letra para cantarla con todo el sentimiento

Yeison Jiménez es tendencia en YouTube por su gran éxito 'MLP'.

Letra de MLP de Yeison Jiménez

Dicen que es suerte,

pero no saben toda la que me he comido.

Algunos dicen que yo soy un presumido,

yo los entiendo y sé que hay muchos ofendidos.

Y me vale madre, más de diez años y conmigo no han podido

Aventurero, embilletado y bendecido.

Soy el más joven y parecen hijos míos.

Que sigan hablando, yo aquí facturando, los perros ladrando

y la cuenta llenando.

Y pa’ que les duela yo sigo cantando.

Ya me cansé de callarles la boca,

soy el original y ustedes una copia.

Tampoco me importa si están ofendidos,

camino de frente yo sigo en lo mio.

¿De dónde es que sale tanto malparido?

Yeison Jiménez, con el corazón.

Que sigan hablando, yo aquí facturando,

los perros ladrando y la cuenta llenando.

Y pa’ que les duela yo sigo cantando.

Ya me cansé de callarles la boca,

soy el original y ustedes una copia.

Tampoco me importa si están ofendidos,

camino de frente yo sigo en lo mío.

¿De dónde es que sale tanto malparido?

Y esto es con mucho cariño pa’ todo el que le duele

ver un pobre progresando en la vida,

Yeison Jiménez.

Camino de frente yo sigo en lo mío,

¿de dónde es que sale…?