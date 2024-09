El cantante de música popular Yeison Jiménez sigue conectando con su público no solo por su talento, sino también por su faceta más humana, la cual ha compartido en su pódcast Camino al Éxito. Con más de 5 mil seguidores en YouTube, este espacio se ha convertido en un lugar para conversaciones profundas sobre la vida, los obstáculos superados y las lecciones aprendidas en el camino hacia el éxito.

En uno de los episodios más recientes, Jiménez entrevistó al influenciador paisa Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, en una charla que resonó entre sus seguidores. Ambos compartieron recuerdos de su infancia, reflejando momentos que los marcaron profundamente.

Yeison Jiménez recuerda una humillación en su infancia

Durante la conversación, Yeison Jiménez relató una anécdota de su infancia que, según él, lo ha ayudado a forjarse como persona. En su época escolar, Jiménez enfrentaba dificultades económicas que limitaban sus oportunidades, algo que lo diferenciaba de algunos compañeros.

“Hubo un momento que me dolió mucho, y fue en el colegio. Yo no llevaba dinero, mi mamá no tenía plata para darnos”, contó Jiménez, explicando la situación financiera que atravesaba su familia.

Un día, sin tener dinero para comer, le pidió a un compañero llamado Cristian Puyi, hijo de un policía, un pedazo de su hamburguesa. La respuesta que recibió fue humillante. “Le dije: ‘Cristian, dame hamburguesa’, y él me contestó: ‘No, come mie…’. Insistí: ‘Dame un poquito de esa hamburguesa que no he almorzado, tengo hambre’. Y me respondió: ‘Yo no tengo la culpa de la pobreza de Colombia’”, relató el artista.

Ese comentario hiriente quedó grabado en la memoria de Jiménez, quien, a pesar del dolor, lo considera parte de su proceso de aprendizaje. Situaciones como esta lo impulsaron a trabajar arduamente para lograr el éxito que hoy disfruta.