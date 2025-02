El cantante Yeison Jiménez, reconocido por su éxito en la música popular y su faceta como empresario, ha compartido detalles sobre un problema de salud que lo ha afectado durante años. Se trata del queratocono, una enfermedad ocular progresiva que altera la forma de la córnea, afectando la visión y aumentando la sensibilidad a la luz.

Aunque esta condición no es nueva en su vida, recientemente el artista reveló que deberá someterse a un trasplante de córnea en los próximos años, un procedimiento necesario para evitar un deterioro mayor en su visión.

¿Por qué necesita un trasplante de córnea?

Durante una reciente rueda de prensa en la que presentó su canción "Tu cuarto de hora", el cantante habló abiertamente sobre su estado de salud y la necesidad de someterse a una cirugía.

"A los 35 me toca hacerme una bobadita: trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos. Pero es la verdad, no hay otra forma", expresó con su característico sentido del humor.

El trasplante de córnea es una intervención quirúrgica en la que se reemplaza el tejido afectado con una córnea sana de un donante. Aunque se trata de un procedimiento relativamente común en oftalmología, requiere un seguimiento médico riguroso para evitar posibles complicaciones y garantizar una recuperación exitosa.