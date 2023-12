A Yeison Jiménez lo tienen que operar de urgencia y dejó preocupados a sus fans

Yeison Jiménez reveló detalles de su salud y la razón de cancelar sus conciertos.

El intérprete de 'Aventurero' dijo que ya estaba muy cansado con todo lo que le estaba pasando. Por el momento, solo tenía la tarea de curarse y de estar en reposo, para poner a cantar a todos sus fans sus mejores canciones.

"Hay cosas que uno no entiende la verdad y que creo que ustedes deben saber. Este fue el año que más juicioso estuve sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con cada meta y ya voy a ajustar 3 meses que me curo de algo y me resulta otra vaina", expresó Yeison Jiménez.

A Yeison Jiménez lo van a operar, ¿qué le pasó?