Yeison Jiménez fue operado y canceló varios de sus conciertos

Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores por la operación que le hicieron en las últimas horas.

Jiménez, visiblemente afectado por la situación de salud, expresó su desconcierto ante los desafíos que ha enfrentado a pesar de su esfuerzo por mantener un estilo de vida saludable. "Hay cosas que uno no entiende la verdad y que creo que ustedes deben saber. Este fue el año que más juicioso estuve sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con cada meta y ya voy a ajustar 3 meses que me curo de algo y me resulta otra vaina", compartió el artista.

A pesar de las adversidades, Yeison Jiménez se encuentra enfocado en su recuperación, ansioso por retomar su pasión por la música y ofrecer nuevas experiencias musicales a sus seguidores.