Yeison Jiménez reveló cómo fue una parte de su juventud.

No obstante, la carrera de Yeison Jiménez ha implicado mucho sacrificio, ya que para nadie es un secreto que antes de dar un salto al éxito que tiene hoy en día gracias a su voz, el cantante se destacó como cotero y vendedor de aguacates en Corabastos, la plaza de mercado más grande de Colombia.

Desde allí, comenzó ahorrar para poder cumplir su sueño de ser un gran cantante. Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista Semana, Jiménez abrió aún más su corazón e hizo confesiones que nadie se imaginaba.

El autor de canciones como “Ni tengo ni necesito”, “Ya no mi amor”, “Que viva el desmadre”, entre otras, aseveró que en la adolescencia tuvo serios problemas con el alcohol, e inclusive algo inimaginable, ya que llegó a robar en las calles.

“A los 19 años me sentí cogido. Era borracho chévere porque siempre mantenía con plata. Además de que trabajaba, también robaba, entonces mantenía con dinero. Era muy joven, pero siempre traía plata en el bolsillo”, dijo el Yeison.

Posteriormente, mencionó las razones por las cuales realizó este tipo de delitos, y fue allí donde destapó la cruda realidad que vivía porque “llegaba a la casa y mi mamá debía tres meses de arriendo, no había nevera, televisor, ni gas y es me genera rabia. Pero no era el loquito que salía a robar porque sí. Yo decía ‘bueno, hoy voy a traer unos pollitos para la casa, etc.’”.

Por fortuna, el artista pudo dar un giro de 180° a su vida y gracias a con trabajo y constancia, dejó de lado muchos vicios y pudo ayudar a su familia a salir adelante, gracias a su inigualable talento.