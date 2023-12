Las redes sociales se inundaron con críticas y preguntas sobre el costo y la seguridad de este tipo de cirugía estética. Cossio aclaró que la intervención no estuvo relacionada con otras partes de su cuerpo, como se especuló inicialmente, sino con su deseo de ser más alto.

El proceso, según el influencer, es sumamente doloroso, ya que implica cortar los huesos de las piernas e introducir clavos para producir la elongación de las extremidades . Aunque no reveló el nombre del médico o la clínica involucrados , compartió que el valor de la cirugía oscila entre 50.000 y 170.000 euros, equivalente a unos 200 o 700 millones de pesos colombianos, dependiendo del país y la altura deseada.

Las críticas no se hicieron esperar, con algunos usuarios expresando su preocupación por los riesgos asociados con este tipo de procedimientos y otros cuestionando las decisiones estéticas de Cossio. Incluso, figuras públicas como Elianis Garrido emitieron comentarios negativos, generando un debate sobre la influencia y responsabilidad de los influencers en la sociedad. El creador de contenido respondió a las críticas, argumentando que la intervención era una elección personal y que había invertido entre 200 y 700 millones de pesos en el proceso.