Yeferson Cossio y la advertencia que le hizo a su pareja si le es infiel: nadie se lo esperaba

Yeferson Cossio sorprendió a todos con la advertencia que le hizo a su novia, si le llega a poner los cachos.

Ahora bien, lo que más ha llamado la atención es lo que dijo Cossio a su pareja de 18 años. En medio de una entrevista, él dijo que si ella le llega a ser infiel, se debe olvidar de todas sus redes sociales. Esto sorprendió a varios seguidores, porque no esperaban lo que expresó. Además, porque hace poco empezaron y están muy felices.

"¿Saben una de las cláusulas del contrato? Si me engaña le quito las redes. Yo confío en ella, pero la chimba, si me engaña chao redes. Me puede dejar, podemos pelear, lo que sea normal, pero si me engaña, chao redes", dijo con gracia.

Hay que destacar que, recientemente Yeferson Cossio y su novia protagonizaron una escena que dio mucho de qué hablar. Subieron un video, en donde están haciendo ejercicio de una manera particular. Al video que publicaron, él dijo "Cuando uno tiene novia muy melosa, no deja ni entrenar".

Mientras él estaba haciendo brazo, ella se colgó de sus piernas y él debía hacer mucha más fuerza o sino, se caían. Esto no le gusto a los seguidores, porque dijeron "pero qué necesidad", dado que, ellos podían estar haciendo ejercicio por aparte. Sin embargo, decidieron hacerlo de esta manera, para estar juntos.