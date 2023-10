Yeferson Cossio se fajó con tremendo regalazo a su novia Carolina, pero le llovieron críticas

Yeferson Cossio dejó una nota con tremendo regalo a su novia Carolina Gómez.

Yeferson Cossio demostró lo enamorado que está de su novia Carolina Gómez . A través de sus redes sociales, ella mostró el detalle que tuvo el influencer y además, el mensaje que le puso. Algunos seguidores los criticaron, no solo por el regalazo que le dio, sino también por lo que decía en aquella tarjeta.

En el texto se puede ver cómo le está agradeciendo por estar con él y también le pide perdón por cómo es. En donde destacar que es un "fastidio" y que es una mujer maravillosa.

"Caro, ¿Qué se siente ser tan bonita? Perdón por hacerte preocupar tanto, gracias por cuidar de mí y tenerme paciencia. Sé que soy muy terco. Yo soy un fastidio, no me metería con alguien como yo. Me haces muy feliz. Te amo, muñequita", expresó Cossio.

Yeferson Cossio y su novia: cuál fue el regalo que le dio a Carolina