A través de su cuenta de Instagram Cossio grabó un video mientras le aplicaban bótox, sin embargo, aclaró que no se trata de un procedimiento estético.

"Me acaban de aplicar toxina botulínica, no es un procedimiento estético, esto no me va a cambiar la cara ni nada, es solamente para relajar", dijo.

Explicó que en su vídeo que quien le realiza la aplicación de esta sustancia es su odontóloga y que se somete a este tratamiento porque sufre de bruxismo (trastorno que provoca que el paciente apriete en exceso los dientes), lo que puede producir que la persona se fracture la dentadura.