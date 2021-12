No obstante, a pesar de la anécdota del joven, varias personas comenzaron a criticarlo por gastar su dinero en esta clase de objetos lujosos, cuestionando “la necesidad” de hacerlo. Al ver la cantidad de opiniones negativas por su compra, el colombiano no dudó en pronunciarse al respecto y arremeter contra quienes lo atacaron.

“¿Necesidad? Toda la del mundo. El peso colombiano no para de devaluarse, el oro no para de subir. No sean banales, no demuestren solamente la envidia a los triunfos económicos de los demás, traten de ver un poquito más allá de las cosas, no solo estoy cuidando mi patrimonio, con inversiones desde mi punto de vista inteligente, sino que también lo estoy aumentando al mostrar esto y generando contenido interesante”, escribió el joven sobre las críticas.