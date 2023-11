Yeferson Cossio le dio sopa y seco a quien lo criticó por hacer una broma: "así me gano la vida"

"La desocupada es usted escribiendo esto. Este es mi trabajo, así me gano la vida. Por ejemplo, a este video que hice de 'desocupado' ya le he hecho casi 4.000 dólares. Le recomiendo que se ponga de 'desocupada' usted también, a ver si le va bien en la vida y deja de sufrir por la de los demás", dijo Yeferson Cossio.

Hay que resaltar que, ese dinero que mencionó el novio de Carolina Gómez son cerca de 16 millones de pesos colombianos, cifra que ha impactado a todos. En aquella publicación, los internautas decidieron opinar al respecto.

"Ya estás poco creativo y la Cintia está menos contundente", "De verdad todo lo que hacemos por generar ingresos", "No entiendo porque no le dejan en paz a él, es su vida", "Que haga lo que quiera siempre y cuando siga ayudando animalitos de fundaciones", "Como se nota que no le duele dañar las cosas", "Donde está el chiste, además de sobreactuado", dijeron algunos.

Cossio es uno de los que a menudo defiende todo lo que hace en redes sociales. En varias ocasiones, también han criticado a su novia, sin embargo, él ha "parado" a algunos por hablar mal de ella. Actualmente, tienen una linda relación y así lo han mostrado en sus redes sociales.