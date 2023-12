¿Cuál será el nuevo emprendimiento de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio es uno de los personajes más polémicos de la farándula colombiana, pues sus gustos extravagantes han generado diferentes polémicas entre sus seguidores y detractores. Además, su vida amorosa no ha escapado de este 'huracán', puesto que duró varios año como pareja de la también influencer Jenn Muriel y tras su ruptura por una aparente infidelidad de Cossio con Aida Merlano, las críticas le llovieron al antioqueño.

Posterior a este escándalo, Yeferson se dio una nueva oportunidad en el amor con Carolina Gómez, quien es su pareja en la actualidad.

Recientemente, el influencer compartió varias historias en su cuenta de Instagram, allí relató lo emocionado que está con el paso a paso a paso de su nuevo emprendimiento, pues Cossio desea crear una productora y está comprando los equipos para ello.

“Estas luces que no las venden en Colombia... El módico precio de esta chimba, no me van a creer. O sea, es que yo tampoco lo creí, cuando ellos me dijeron: ‘un poquito caras’, yo dije: ‘¿qué será? ¿siete millones?’. 40 millones de pesos”, relató el Yeferson Cossio en un video.

De acuerdo a su relato, el equipo de luces es profesional y es traído del extranjero. Estos implementos complementarán los que el empresario ya tiene en Colombia, pues agregó que: “Esto es literal lo que me faltaba, ya tengo cámaras de cine, super cámaras lentas que graban a 10.000 FPS. O sea, ya tengo todo, no modo pro, sino modo cine ya. Ya puedo empezar con este proyecto”.

Tras esta publicación, Cossio recibió cientos de elogios en sus redes sociales y muchos de sus seguidores le auguraron éxito en su nuevo negocio.