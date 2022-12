Yeferson Cossio fue atropellado en Qatar y le 'dañaron la cabeza'

Cossio dejó preocupados a sus seguidores por su estado de salud.

El famoso influencer colombiano, Yeferson Cossio, fue atropellado por un carro, en medio de su visita a Qatar, donde se desarrolla el mundial de fútbol.

La confirmación fue hecha por el mismo paisa, a través de su cuenta de Instagram, donde dijo: “Me acaba de atropellar un carro”.

“Me acabó de atropellar un carro afuera del hotel. Aunque el golpe en la cabeza fue muy fuerte, creo que estoy bien. Empezamos diciembre con toda”, escribió Cossio en la publicación, que acompañó con una foto de un carro.



El influenciador prendió las alarmas y dejó preocupados a sus miles de seguidores.

De momento, no se conocen más detalles del desafortunado momento, lo cierto es que Cossio no asistió a ningún centro médico por lo que se cree que no pasó a mayores.

El influencer se encuentra en Qatar, en compañía de ‘DaniBet’ y ‘La Liendra’, mientras disfrutan de algunos de los partidos que se llevan a cabo en la copa mundo.