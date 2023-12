Yeferson Cossio botó la casa por la ventana: se fajó con tremendo regalo de Navidad a su novia

Los internautas no perdieron oportunidad para comentar y los criticaron. Además, hablaron de algunos detalles que ellos recibieron, pero que no mostraban en redes.

"Pues a mí me dieron una caja de galletas con un vino y no me las pico", "Regalos de vida que si valen la pena: amor, salud, alegría, momentos en familia", "Es increíble la cantidad de envidiosos que escriben en estas redes", "En vez de alegrarse por la alegría del otro, se molestan y dicen que es dinero mal habido", "Ojalá si sea de verdad y no se lo quite", dijeron algunos.

Lee también: Yeferson Cossio quería hacer broma y se 'quemó' la cara: lo criticaron en redes y su mamá lo regañó