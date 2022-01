Yeferon Cossio confiesa que se “dopa” para tratar un trastorno de salud

Yeferson Cossio quiso “abrirse” con sus seguidores y contar ese problemita de salud.

Este es el caso de Yeferson Cossio, quien quiso “abrirse” con sus seguidores y contar ese problemita de salud que no lo deja tranquilo.



El colombiano confesó que tiene un trastorno desde niño, pero este no ha sido del todo negativo para su vida.



“Yo soy muy inteligente aprendo cosas muy fácil, como tocar instrumentos, idiomas, puedo prestarle atención a diez cosas al tiempo. Tiene unas ventajas increíbles”, expresó el incluencer.



A pesar de todo lo bueno que ha traído a su vida este trastorno, reveló que también tiene sus desventajas.



Por ejemplo, una de esas es que no puede conciliar el sueño ni siquiera cuando está muy agotado.



Agregó que, “yo siempre estoy tan cansado, entonces a mi cada cierta cantidad de tiempo me toca doparme muy fuerte para poder dormir. Hoy me tomaré esta ‘pepa’ que literal duerme a un elefante”.

Al final, el creador de contenido afirmó que gracias a la pastilla pudo dormir siete horas.