Justo después de un brunch de los más conflictivos y un posicionamiento igualmente tenso, Yana, la rusa de 'La casa de los famosos', abandonó la competición sin un motivo aparente.

Al bajar a la sala, el 'Jefe' los puso a todos en "congelados" e ingresó Cris Valencia, el novio de la competidora rusa, quien elogió la forma en que jugó, pero luego le dijo que tenía que sacarla de la casa.

¿Por qué se fue Yana de 'La casa de los famosos'?

Yana había vivido un domingo especialmente tenso después de su cruce con Karina en el brunch, pese al apoyo de Melissa. Por eso, Yina Calderón la encaró y volvió a hacerlo en el posicionamiento, donde recibió dos votos.

Sin embargo, cuando iba hacia la sala a prepararse para la eliminación, se produjo la salida anticipada. Marcelo Cezán tuvo que salir a dar una explicación momentos después, pero no fue mucho lo que detalló. Según él, Yana debió abandonar la competencia por "un asunto personal urgente que atender, de carácter inmediato".

Asimismo, dijo que no podía dar mayores explicaciones adicionales, que el 'Jefe' autorizó su salida y que solo podía asegurar que Yana no regresará más a la casa por ese tema "netamente personal". Eso sí, también indicó que esto no alteraría los planes y la eliminación doble continuaría como estaba programado.

Al final, los eliminados fueron 'La abuela' y Sebastián, dejando en el aire una pregunta: ¿la salida de Yana de esa manera, antes de la eliminación, significa que se habría salvado?