Yailin y Anuel están en proceso de divorcio desde marzo: lo confirman los abogados de la artista

Anuel AA y Yailin solo están en una firma de separarse.

Ya en el mes de marzo nació Cattleya, la hija que tienen en común Anuel y Yailin, no obstante, esto no fue motivo suficiente para que los famosos artistas decidieran retomar su matrimonio, pues como lo dijo el puertorriqueño podrían tener una familia e incluso vivir bajo el mismo techo, pero eso no quiere decir que estén como pareja.