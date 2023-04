Yailin subió foto de su hija Cattleya y enterneció las redes: "¡Lo más bello que verán hoy!"

Yailin cautivó a más de uno con la fotografía que subió de su hija, Cattleya.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, as conocida como Yailin , ha estado muy activa en redes sociales mostrando cómo vive su maternidad. Algunos han quedado impresionados por cómo le cambió el cuerpo luego de dar a luz.

Ha subido varios videos, en donde se puede ver que está más regia que nunca y hasta se fue de fiesta.

La fotografía más reciente que ha llamado la atención, es la que se tomó con su pequeña, Cattleya. Allí se le puede ver su brazo y varios aseguran que está bien alimentada y cuidada, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de su padre, Emmanuel Gazmey Santiago, más conocido como Anuel AA.

La imagen viene con la siguiente descripción "la gordita de mamá", por lo que la parte del cuerpo de le ve resalta en la captura. Asimismo, algunos internautas decidieron comentar felicitándola y otros, criticando la situación.

"Ese bracito tan tierno 😍", "Tanta enviadia por una persona que no les ha hecho nada", Ahí tienen para las que creen que no está bien cuidada", "so brazotes mamá, "La bebecita de Anuel", "Ella publica lo que ella quiera que nosotros veamos", "La mejor mamá, "Muero de ternura", "Dios la guarde de todo mal", entre otros.

Hay que recordar que, recientemente, Yailin se dejó ver muy sensual en video, en donde solo aparece con una camisa corta negra y un hilo. Más de uno quedó impresionado por cómo lucía semanas después de tener a Cattleya.

Frente a esto, la misma dominicana quiso hablar sobre la publicación y allí aseguró que "Quien dijo que después de dar a luz no sigues siendo hermosa, disfruta de tu cuerpo en todas sus formas. Ahora eh' que tamo' riiiica", dijo Yailin.