Yailin se fue de romántica y le dedicó unas palabras a Tekashi, ¿indirecta para Anuel?

Algunos de los fans quedaron impactados por la lengua de ellos, porque se les veía muy blanca. Allí se dieron un beso muy apasionado y los seguidores solo estaban esperando a que confirmaran que están juntos.

Semanas después, se presentaron en Cuba y Yailin se fue de romántica con una dedicatoria a su amado. "Gracias por darme el valor que me merezco", fueron las palabras de ella, hacia él, en donde también le agradeció por querer a su hija Catleya y a toda su familia. Frente a esto, todo estaban muy felices y en los comentarios los felicitaron.

"Digan lo que quieran, pero ella se merece eso", "Ella no me cae bien, pero eso es lo que cualquier mujer merece", "deseo todos seamos felices en el amor", "Te lo mereces no debemos de tirar tanta piedra todos somos seres humanos", "son como tal para cual realmente", "Sin Anuel no hay sonido", "Pero canta pues mor.... queremos escuchar como has mejorado", dijeron algunos.