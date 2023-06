Yailin se atrevió a cantar a capela, pero decepcionó a muchos: "dejó la voz en la casa"

Yailin quiso sorprender a sus fans, fueron ellos quienes quedaron en shock.

Recientemente, volvió a dar de qué hablar, al aparecer en un concierto. Allí se atrevió a cantar a capela, pero los fans se llevaron una gran sorpresa. Aunque no se escucha muy bien, porque el público cantar con ella, al comienzo se puede oír que entra desafinada a la nota y los internautas no perdonaron ni una.

"Dejó la voz en casa y no la llevó a trabajar", "Si a Bad Bunny le va bien por qué a Yailin no", "Les aseguro que canta mejor mi niña de 3 años", "Uyy el público no deja escuchar", "eso pasa cuando pagas a alguien para que cante tus canciones", "Muchos dominicanos quedaron decepcionados con ella", "La verdad es que no entendí nada", "Más canto yo", entre otros.

Hay que recordar que, no es la primera vez que le escriben este tipo de cosas. Hace un par de días, enamoró a todos sus fans por mostrarse el abdomen que tiene.

A pesar de esto, varios internautas no perdieron la oportunidad para criticarla y decirle que estaba abusando de los filtros. Hasta aseguraron que el ombligo se le distorsionó.

"Puro filtro 😓 por qué en los videos no te ves así", "Y en el video de sus historias se le ve el barrigón". "El ombligo todo torcido de los mil filtros", "Me siento estafada, no es lo que vimos en el live".