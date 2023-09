El video también ofrece un vistazo al lado paternal de Tekashi 69, la pareja de Yailin. El rapero aparece decorando la habitación de Cattleya con detalles encantadores, como ositos y globos blancos.

El video es un tema musical, en el género de la bachata, titulada ‘MIA’. La letra de la canción incluye versos emotivos como: "que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor, y para serte sincera contigo siempre he sentido lo mejor" y "te siento solo a ti, no hay nadie más que yo ame como a ti, bonita por fuera, bonita por dentro, eres hermosa, eres igual a mí".

El video ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han elogiado a Yailin por su valentía y sinceridad al compartir su experiencia como madre.