Yailin quería posar muy sensual, pero los fans no perdonaron: "El photoshop distorsiona el ombligo"

Yailin lució un atuendo muy sensual, pero la criticaron por supuestamente haber abusado de los filtros.

En sus redes sociales, a menudo sube diferentes capturas, en donde se le ve tremendo cuerpazo. Sin embargo, algunos dicen que se trata de photoshop.

Recientemente, enamoró a todos sus fans por mostrarse el abdomen que tiene. A pesar de esto, varios internautas no perdieron la oportunidad para criticarla y decirle que estaba abusando de los filtros. Hasta aseguraron que el ombligo se le distorsionó.

"Puro filtro 😓 por qué en los videos no te ves así", "Y en el video de sus historias se le ve el barrigón", "El ombligo todo torcido de los mil filtros", "Me siento estafada, no es lo que vimos en el live", "Por qué abusas del photoshop si ya sabemos cómo te ves", "El ombligo te quedó mal en las dos fotos, "Nos quiere tomar por ciegos", "Deja el photoshop que vas perdiendo credibilidad", aseguraron algunos.

Hay que recordar que, esta no es la primera vez que ella recibe críticas por "abusar" de los filtros. Ella usó la tendencia del #TBT y mostró una imagen que tenía de hace un buen tiempo, antes de quedar embarazada.

Allí luce con el cabello plateado, un pantalón y un top muy sensual con el que deja ver muchas cosas. Sin embargo, los internautas se fijaron en otra cosa y no la pararon de criticar.

"Se le fue la mano en la cintura", "Que Kim Kardashian de qué", "Demasiado filtro", "Cuando será que va a salir natural en una foto", "Esa mujer puro filtro", "Se te ve el fotoshop mor", "Qué edición mal hecha".