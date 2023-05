Yailin 'la más viral' también estaría dispuesta a olvidar a Anuel AA

A pesar del bombardeo en redes sociales, la cantante colombiana no ha respondido directamente a las insinuaciones de Anuel AA, no obstante, lo que sí hizo fue eliminar de sus redes sociales las fotografías que tenía con él, un hecho que su expareja aseguró no había sido ella, sino su supuesto nuevo novio Feid.