Yailin 'la más viral' podría ir a la cárcel por no presentarse a un juicio, ¿Qué se sabe del caso?

Yailin 'la más viral' estaría en problemas con la justicia en República Dominicana.

Yailin 'la más viral' ha estado en tendencia en los últimos días, luego de terminar con Anuel. Además, porque estaría saliendo con el rapero, Tekashi , con quien recientemente se dio un beso muy apasionado en el video de 'Shaka laka '. Este acto fue criticado por la lengua de ambos, ya que tenía un color blanco que no le gustó a los fans.

La dominicana ha estado de polémica en polémica. Luego de afirmar que Anuel le pegaba, y de mostrar varias pruebas de aquellos "golpes", se conoció una noticia, pero que no la dejó bien parada. Los medios internacionales afirmaron que Yailin podría ir a prisión por dos años, ya que no se presentó a un juicio, en donde la acusan de maltrato.

Una periodista denunció que en enero, 'la más viral' supuestamente la agredió. Por varios días se viralizó un video, en donde ella había atentado contra la mujer. Un testigo afirmó que Yailin le arrancó las extensiones y hasta la aruñó.

Sin embargo, en su momento no había 'clips' que inculparan a la dominicana, pero meses después tenía una cita en la Fiscalía y no llegó. Según dijo la cantante, no fue para estar pendiente de su bebé.

A pesar de decir esto, su hermana y la periodista, dijeron que eso esa falso. Debido a que en sus redes sociales, se veía como se encontraba viajando con su novio, Tekashi.

Por este motivo, la denunciante pide que Yailin pague por faltarle al respeto a las autoridades. Por lo cual, ella podría ir a prisión en República Dominicana por dos años.