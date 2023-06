Yailin ha dado mucho de qué hablar, luego de su concierto en Estados Unidos.

Este tenía una foto de ella y de Anuel, por lo que, ella no tuvo más remedio que cortarlo en pedazos con todas sus fuerzas. Además, muchos criticaron su forma de vestir, porque estaba descalza y con un short.

Asimismo, le dieron la oportunidad de cantar a capela, pero decepcionó a muchos. Allí desafinó bastante y aunque el audio no se escuchaba bien, varios quedaron en shock por su voz. Sin embargo, se vio que los asistentes sí entonaron aquella canción y la pasaron muy bien.

Ahora bien, Molusco, un locutor de radio dominicano, no habló bien de ella y el mundo le cayó encima por aquellas críticas. Tanto así, que hasta lo amenazaron por lo que estaba diciendo.

"Patética participación de Yailin. No entiendo cómo eres fanático de algo así, Si tú le dedicaras el mismo tiempo que dedicas a defenderla, mínimo lee cuatro páginas de un libro diario, este mundo estaría mucho mejor. Ponte a leer. Esto no es en contra de nadie, es que simplemente no lució", expresó el periodista.

Además, dijo que "cuando un país va para las olimpiadas, va a jugar un mundial, tú quieres que los mejores jugares sean los que te representen. Si mañana fuera el mundial de la música, ¿tú quieres a Yailin, la más viral en tu equipo?", concluyó.