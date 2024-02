Tras la ruptura del cantante mexicano Peso Pluma y la artista argentina Nicki Nicole, los seguidores de la pareja se han mostrado bastante sorprendidos por la noticia, pues habían sido vistos bastante cariñosos días antes. La noticia fue revelada por la propia cantante a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje conmovedor con sus seguidores.

La decisión de poner fin a su relación sentimental se produjo luego de que un video del cantante de corridos mexicanos caminando y tomado de la mano con otra mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego del Super Bowl 2024, uno de los eventos deportivos más destacados del año, al que Nicki Nicole no puedo asistir por compromisos aborales.

Tras la difusión del video, la cantante argentina expresó su dolor a través de un mensaje en Instagram, confirmando la ruptura y destacando la importancia del amor y el respeto en una relación. "Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", escribió la cantante.