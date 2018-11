Si se habla de los hijos de Will Smith, los primero o únicos en venir a la mente serán Jaden y Willow, producto de su matrimonio con Jada Pinkett Smith. Sin embargo, el reconocido actor tiene un hijo mayor del que muy poco se habla, ese es Trey Smith, a quien tuvo con 24 años mientras estaba casado con su primera esposa, Sheree Zampino.

No es un secreto para nadie la aparente excelente relación que tiene Smith con sus hijos menores, incluso el actor ha compartido set de grabación con Jaden, y éste también le acompañó en su visita a Colombia este año para rodar la cinta ‘Gemini Man’. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su relación con Trey ¿cuál es la razón?

Pues bien, el matrimonio entre Will Smith y Sheree Zampino solo duró de 1992 hasta 1995, una vez se llevó a cabo el divorcio entre ambos, el pequeño Trey, que ahora cuenta con 26 años de edad, se sintió “abandonado” por su padre, y desde entonces mantuvieron una mala relación.

Por medio de su cuenta de Instagram, el actor compartió un video en el que cuenta la historia de la ruptura en su vínculo padre e hijo, y su posterior reconciliación.

“Estoy aquí en Abu Dabi (Emiratos Árabes), en la Fórmula 1 y traje a mi hijo Trey… Así que estamos haciendo cosas él y yo, entonces me dice – ¿sabes qué papá? Me he dado cuenta de que no eres simplemente mi padre. Estoy seguro de que eres mi mejor amigo – Pero las cosas no siempre han sido así entre nosotros y yo me sentó orgulloso”.

El actor también le agregó un mensaje al video en el que explicó, “No siempre todo ha sido así entre nosotros. Nos peleamos por años después de mi divorcio con su madre. Se sintió traicionado y abandonado. ¡Es una bendición recuperar y restaurar una relación amorosa con mi hermoso hijo”.

A su vez, Trey ha compartido varias fotografías al lado de su padre, en una de ellas dice, “Siempre pasamos el mejor tiempo jutnos. La risa es la mejor medicina”.

Por: Julieth Restrepo – Sistema Integrado Digital