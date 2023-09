El también creador de contenido expreso en una de sus transmisiones en vivo que salió perdiendo cuando es a él al que no le han pagado y se mostró bastante asombrado el indignado con el tema.

"Aida, aquí no hay que ser intelectuales, aquí no me tienes que hablar técnico, o sea hablar con Aida ella cree que hablándote técnico y con sus palabras estratosféricas que saca de la Wikipedia, ya tiene razón y no".

Villa le sugiere a la influencer y modelo que siente cabeza y ponga los pies en la tierra. Tanto así que le sugiere que pida perdón desde la "raíz del problema".

"El problema no es que yo te haya dicho en vivo que ella no me ha pagado, el problema radica en que ella no me ha pagado. Entonces desde la raíz del problema es donde uno tiene que pedir perdón",

En medio de su transmisión quiso dejar en claro que él quiere a Aida Victoria y que le parece una "mujer excelente"