La Kings League Américas, el innovador torneo de fútbol creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos, sigue dando de qué hablar. Esta vez, el protagonista de la polémica es el streamer colombiano Westcol, quien generó incomodidad en el exfutbolista tras hacer comentarios sobre su expareja, Shakira, en plena transmisión en vivo.

Algunos espectadores notaron que el español evitó profundizar en el tema, probablemente para no avivar la controversia. Sin embargo, su actitud demostró que sigue siendo un tema sensible para él.

Tras el incomodo momento Westcol agregó: “Ah, bueno, ¿sí pilla? Es que a mí también se me hace incómodo, papi. Claro, usted no puede hablar así (...) No mentiras, es por joder, pero usted sabe que uno aquí no puede decir nada, porque eso es un problema”. A lo que Gerard respondió: “No sabía que era incómodo, joder, de verdad que no sabía”.

El exjugador del FC Barcelona , ple pregunto al streamer por su primera novia y su vida personal más exactamente si había tenido una relación con Valeria, conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Parce’. “¿'La Parce’ fue tu novia en algún momento? Es que alguien me lo dijo, pero no sé si es verdad”.

Más allá del intercambio personal, la conversación tenía como tema central la organización de la Kings League Americas. La molestia de Westcol comenzó tras un partido en el que un penalti dudoso perjudicó a su equipo, lo que lo llevó a expresar su descontento públicamente. La situación se agravó con la sanción de seis meses impuesta a Alexander 00, jugador clave del West Santos, lo que generó críticas hacia la gestión disciplinaria de la liga.

Uno de los puntos más críticos de la conversación fue la percepción de Westcol sobre la falta de equidad en el torneo. El streamer expresó que sentía que su equipo no recibía el mismo trato que otros clubes con grandes patrocinadores. “Siento que hay equipos que no reciben el mismo trato. Nosotros no tenemos grandes patrocinadores y eso se nota”, afirmó. Además, criticó la falta de comunicación entre los organizadores y los presidentes de los equipos, señalando que no se sentía tratado como un verdadero socio del proyecto.

Piqué respondió: “La semana pasada que estuvimos en Miami no me dijiste nada de esto. ¿Sabes por qué no me dijiste? Porque no había pasado lo del partido. Pasó el partido y al cabo de dos días te calentaste como una puta rata”.