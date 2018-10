Vocalista de Red Hot Chili Peppers fue expulsado de un partido de la NBA

Red Hot Chili Peppers es una de las bandas más reconocidas en el género de rock alternativo por combinar melodías y sonidos del funk rock, del funk metal y algunas piezas del rap rock en temas que se han quedado grabados en la memoria de millones de fanáticos a nivel mundial.

Con canciones como ‘Californication’, ‘Scar Tissue’, ‘Otherside’ y ‘Dark Necessities’, la banda integrada por Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y Josh Klinghoffer se convirtió en noticia debido a un acto controversial que cometió su vocalista durante un evento deportivo de la NBA días atrás.

Lee también: Popular rapero muere en insólito accidente aéreo mientras filmaba un video

De acuerdo a información revelada por el medio internacional TMZ, Anthony Kiedis asistió a un juego de baloncesto y perdió el control durante el encuentro entre los Lakers y los Rockets. Todo indica que el cantante comenzó a insultar al jugador Chris Paul, quien hace parte del segundo equipo nombrado.

En las declaraciones relacionadas con el suceso, se afirma que todo ocurrió mientras Paul se dirigía a su camerino después del juego, cuando fue atacado por el músico, quien le gritó “púdrete” y le levanto el dedo haciéndole ‘pistola’.

Tras ofenderlo por el juego (Kiedis es fanático de los Lakers), el cantante y vocalista de la banda de rock alternativo intentó golpear al basquetbolista frente a varias personas que se encontraban en el lugar. Algunas personas de seguridad se acercaron al músico para evitar un problema mayor.

Te puede interesar: Swedish House Mafia regresa a los escenarios en 2019

Sin embargo, en un video que compartió TMZ en su portal y en redes sociales, aún no se tiene claridad si expulsaron a Anthony Kiedis del evento, ya que personas que se encontraban allí aseguran que lo vieron sentado en su silla tiempo después del enfrentamiento.

AK (Anthony Kiedis) from Red Hot Chilie Peppers should of gotten kicked out the game for yelling profanities and flipping the bird to Chris Paul and the #Rockets staff. This is unacceptable @Lakers if this was a regular joe/fan he would of got kicked out the building. #NBA pic.twitter.com/ntSAGhlNku

— deх (вall dnт lιe)🎙 (@balldntlie) 21 de octubre de 2018