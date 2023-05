Tal y como se puede observar en un video compartido por el mismo 'Don Juan', él estaba siendo entrevistado por una presentadora del Canal RCN, tras realizar un concierto donde él fue una de las estrellas invitadas, no obstante, segundos antes de terminar la transmisión, uno de los fans de Maluma le roba un arete.

En el clip se ve cuando una persona pone la mano en el hombro de Maluma por unos segundos y posteriormente, en un descuido le arranca el arete. Como era de esperarse, Maluma le pide ayuda al equipo de seguridad diciendo: "ey, ey, me robaron un arete"; sin embargo, ya no había nada que hacer, por lo que el artista paisa no tuvo más consuelo que sobarse.