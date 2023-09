Video | Maluma paró en seco a fanática que intentó besarlo: se fue bien molesto

Ahora bine, Maluma volvió a ser tendencia, luego de que se hiciera viral un video, en donde una fanática lo intenta besar, pero él no se deja.

Además, la coge de los hombros y la detiene, antes de que le dé un pico. Por otra parte, él sigue su camino y le empieza a decir muchas cosas a la mujer, mientras ella solo muere por besarlo.

En los comentarios, se pudo ver cómo los internautas defendieron a Maluma y también dijeron que algunas personas eran muy atrevidas, que los famosos no deberían acceder siempre.

"Por el hecho de ser artistas no están en la obligación de acceder", "A mi me parece que hizo bien", "Uno no sabe si esa persona esté enferma o si le pueda contagiar algo", "Son bien atrevidas", "Eso esta bien por irrespetuosa, qué pena ver una mujer haciendo esto"; "gracias por tu fidelidad mi amor, te amo" dijeron algunos.