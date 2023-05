Bad Bunny se volvió tendencia, luego de que Kendall Jenner lo habría ignorado.

Los dos llegaron en el mismo carro y sorprendieron con sus looks extravagantes. Él lucía una chaqueta con una abertura en la espalda y ella un 'outfit' negro.

Ahora volvieron a ser tendencia, luego de que la modelo estadounidense lo ignorara en un partido de la NBA. Se ve cómo ella estaba caminando con el puertorriqueño y luego se ponen a hablar.

Sin embargo, algo llamó la atención de Jenner y lo deja solo. Él intenta llamarla, pero Kendall no reacciona y se va más lejos. Lo que sorprende, es que ella se devuelve a saludar a alguien, pero ni determinó a Bad Bunny.

Esto generó todo tipo de comentarios y los fans se burlaron de lo que pasó. "Benito fue tratado mal porque la gente no le prestó atención", "No sabe hablar inglés como quieren que no lo ignoren", "Me encantan los finales felices", "la manera en que Benito fue ignorado", entre otros.

Luego se ve una toma, en donde están sentados y él le está hablando, pero luego de que él termine lo mira de una manera particular. Además, le contesta y él se queda callado ¿qué le habrá dicho?