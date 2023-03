Video: Juanpis González le 'restregó' a Paola Jara a 'Sandrita' en pleno show ¡Qué momento!

''Se tenía que decir y se dijo" fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Por lo general, Juanpis González invita a su programa 'The Juanpis Live Show' a diferentes famosos, en esta ocasión por ejemplo el entrevistado fue el cantante de música popular, Jessi Uribe.

En medio de la charla, Jessi habló de cómo ha sido su lucha con los 'kilitos' de más y de su carrera musical, pues según él, no sabe hacer nada más en la vida, sino cantar.

Pese a que durante el 'Juanpis Live Show' hubo muchos momentos de risa, una llamada en vivo y en directo a Paola Jara, esposa de Jessi, fue el detonante en el programa, pues el humorista le sacó varios 'trapitos al sol', empezando por el famoso sudado de pollo, el cual de acuerdo a Uribe "se veía feo", pero estaba muy rico de sabor.

Inicialmente, Juanpis hizo un chiste sobre el sudado de pollo, pero ya cuando tuvo en las manos el celular de Jessi Uribe, le preguntó a Paola Jara con quién estaba tomando y le pidió le pasara a Sandra al teléfono, situación que causó risas entre el público y los esposos.

Pero eso no fue lo peor de todo, ya que las cosas empeoraron cuando Paola le pidió respeto para Jessi, sin embargo, Juanpis le gritó: "pero ustedes no respetaron a Sandra". Claramente el momento pintaba a ser muy incómodo, pero todo parece indicar, que la actual pareja del intérprete de 'Repítela' no escuchó el indirectazo, algo que Uribe agradeció enormemente.