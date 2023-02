Video: Jamie Lee celebró su galardón en los Premios SAG besando a la actriz Michelle Yeoh

El galardón generó tanta felicidad en Jaime Lee que terminó celebrando de manera bastante particular.

A la gala asistieron Cara Delevingne, Zendaya, Jenna Ortega, Jamie Lee y muchos más, sin embargo, está última, recordada por su participación en 'Halloween Ends' causó sorpresa entre los asistentes por la manera en que celebró el reconocimiento otorgado.

Durante los SAG Awards, Jamie Lee recibió el premio a la mejor actriz de reparto por su trabajo en 'Everything Everywhere All at Once', un galardón que la tomó por sorpresa y que decidió celebrarlo dando un fuerte beso en la boca a su compañera de set Michelle Yeoh, quien también se llevó a casa un reconocimiento por su participación en la comedia asiática.

En cuanto la actriz de 64 años escuchó su nombre se levantó de su silla, abrazó a su compañera, la tomo de la cara con ambas manos y le dio un beso en la boca, acción que también sorprendió a la mujer, quien solo la miró y sonrió.

Posteriormente, Jamie Lee caminó con su elegante vestido de color rojo al escenario y ofreció un discurso lleno de agradecimiento a sus padres, amigos y seguidores, no obstante, resaltó el amor que tiene hacia su profesión y lo feliz que la hace estar en la industria televisiva.

"Mis padres eran actores y me casé con un actor. Me encantan los actores. Me encanta actuar. Me encanta el trabajo que hacemos. Me encanta ser parte de un equipo. Me encanta ser parte de un elenco. Me encanta lo que hacemos entre nosotros: es un trabajo tan hermoso" dijo Jamie Lee.