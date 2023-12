Isabella es la hija mayor de Andrea Valdiri, la menor se llama Adhara.

Valdiri y Saruma dieron por terminado su matrimonio el pasado mes de noviembre, juntos duraron casados un año y siete meses, y de relación tres años. La noticia fue sorpresa para algunos de sus seguidores y aunque ambos aclararon que habían quedado en buenos términos, parece que no fue así, pues en su momento, Andrea dijo: "Yo no tolero la hipocresía, una relación es de dos personas, no de tres, ni cuatro".

