Video: Fan de Eladio Carrión se subió a la tarima y terminó vomitándole toda la ropa ¡Qué salpicón!

De seguro, Eladio Carrión lo pensará dos veces antes de invitar nuevamente a alguien al escenario.

El rapero Eladio Carrión sigue siendo tendencia en la industria musical, pero esta vez no por un nuevo lanzamiento, sino por lo ocurrido en uno de sus más recientes shows.

De acuerdo a la información que ronda en Internet, el considerado como el líder del Trap en español realizó un gran espectáculo en Miami, Estados Unidos, evento en el que sus fans pudieron disfrutar de canciones como 'No te deseo mal', 'Si la calle me llama', entre otras, no obstante, durante el concierto, el estadounidense decidió subir a un seguidor a la tarima para cantar con él, esto sin tan siquiera pensar que su noble acción terminaría muy mal.