Epa Colombia apareció como Papá Noel, porque se le vio entrar con un par de regalos para su mamá. Luego de ello, quiso celebrar por todo lo alto.

Ahí fue cuando empezó a usar la pólvora para recordar este día por todo lo grande y decirle a los que estaban al rededor, que su mamá estaba de cumpleaños. Sin embargo, ocurrió algo que ella no se esperaba.

Te puede interesar: Epa Colombia reveló dónde será el cuarto de su bebé y los regalitos que le compró

Mientras le estaba grabando todo lo que ocurría, por un momento 'Epa' salió corriendo, porque la pólvora que tenían arreglada en el piso, se descontroló y le cayó una a ella. Quien tenía la cámara mostró cómo le quedó el enterizo blanco de la futura mamá de Dapne Samara.

Hay que destacar que, algunos fanáticos dicen que ella no está embaraza. Como en el video no sale con pancita y dicen que tiene faja, empezaron los rumores con que ella no va a tener a ninguna niña.