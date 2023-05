Video de Shakira y Piqué dándose 'piquitos' por primera vez en público: "Ella era la enamorada"

La relación que tuvo Piqué con Shakira ha dado de qué hablar y revivieron el primero video donde aparecen muy acarameladitos.

Shakira y Gerard Pique siguen estando en tendencia y esta vez no es por Clara Chía, sino por un video que se revivió de cuando ellos estaban empezando a salir, es decir en el 2011.

Este habría sido el primer 'clip' de la pareja mostrándose en público. Este hecho se dio en el 'Camp Nou' en Barcelona, en donde se ve a la barranquillera llegando para encontrarse con su novio.

Allí se ve cómo lo besa muy tiernamente y durante todo el partido ella estuvo pendiente y se sentía esa emoción. Se veían como dos tortolitos, que se comentaban entre ellos todo lo que estaba pasando.

Cada vez que el equipo de él hacía gol, ella lo besaba. Además, lo cogía del brazo y no podía con tanta tensión. Luego grita y todos empiezan a reír por todo su 'show'. Ella se veían tan enamorada. Quien iba a pensar que la iba a engañar con Clara Chía.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y hasta aseguraron que, desde ese tiempo, ya se nota para dónde iba a terminar todo. "Shakira daba 100 y recibía 50", "Yo veo a Piqué frío", "Piqué no se veía muy enamorado", "Más ganas de abrazarla tenía el señor de al lado", "Uno sufre porque quiere, ahí no era", "Ella era la enamorada desde el minuto cero", entre otros mensajes.