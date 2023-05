[Video] Así quedó la Gorda Fabiola tras su cirugía estética: "que diga quién la opero"

Del mismo modo, en un nuevo post reveló una foto del antes de su rostro comparándolo con el después dejando boquiabiertos a muchos de sus fanáticos.

Sin embargo, aclaró que al día 26 de la cirugía, sigue a la espera de seguir desinflamando. "Acepto que cada día qué pasa y me miro al espejo me veo y me siento #digvina", escribió.