Video: Anuel AA casi muestra la 'raja' en un concierto ¡Se le rompió el pantalón!

Pero esta vez el cantante puertorriqueño no es noticia por sus acciones en contra de los 'tortolitos', si no por un chasco que le pasó en medio de un concierto de su gira por Estados Unidos con su 'Legends Never Die Tour'.

El hecho sucedió cuando Anuel AA estaba interpretando uno de sus éxitos y de repente miró algo extraño en su entrepierna, posteriormente, se agachó a observar de qué se trataba y fue entonces cuando descubrió que su pantalón tenía tremenda abertura y sus asistentes habían estado vendo su ropa interior durante un tiempo.

Los boxer rojos del cantante quedaron al descubierto, no obstante, él prosiguió con su presentación como si nada hubiera pasado, aunque por poco durante el show no se sube a una motocicleta como parte del espectáculo, pues temía quedar casi desnudo frente a millones de fans.