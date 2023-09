Video: Ana del Castillo y la tremenda pelea con un "Policía de tránsito"

“Hazme el favor y a mí no me hable así, no joda”, se le escucha decir enojada a la cantante.

Luego de largo rato de discusión en el que la nacida en Valledupar intentó no perder el control ante de la indignante situación, el Policía le reveló que se trataba de una broma de mal gusto que le estaban jugado un grupo de amigos.

Por su puesto, después de la rabia que le causó este episodio a Ana del Castillo las risas no faltaron y sus más fieles seguidores le expresaron lo mucho que aman que tenga un carácter fuerte.

“Dios mío ana del castillo es imposible no amarte jajajaja”, “”Te voy a meter la mano” todo el que sabe quién es Ana del Castillo sabe que habla en serio”, “ese man no le tiene miedo a la muerte jajajajaja yo no me quiero ni imaginar esa mujer enojada jajajajaja”, “El que tenga miedo a morir que no nazca. jajaja te amo Ana”, fueron algunos de los comentarios.