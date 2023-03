Viera Vidente le pone tiempo a la relación de Bad Bunny y Kendall Jenner.

Posteriormente, unas supuestas fotos de 'los tortolitos' donde parecen estar dándose un apasionado beso, fueron la prueba de que en efecto estarían juntos, sin embargo, ni Bad Bunny ni Kendal Jenner han hablado al respecto.

La nueva relación está causando intriga entre los seguidores de los famosos, tanto así, que algunas videntes han querido echar sus cartas y "predecir" lo que estaría sucediendo entre ellos.

Para Mhoni Vidente la relación no es solo marketing, ya que ellos en realidad se gustan y hasta tendrán un hijo, sin embargo, otra famosa tarotista conocida como Viera Vidente, no le ve mucho futuro a relación, ya que tanto Bad Bunny como Kendall son personas que saben lo que quieren y ahora mismo están disfrutando del momento sin pensar en un futuro.

Por otro lado, la idea de casarse no la ve en ninguno de los dos, ya que por el momento beneficiarse con la popularidad del otro les agrada. Asimismo, la vidente indicó habrá una traición por parte de Bad Bunny, por lo que auguró la relación no terminaría nada bien.

"No veo que se casen (…) Ella tiene el mundo en sus manos, pero no veo que se quiera casar. Vi una separación más adelante, si dura un año es mucho. Ya sabemos que las relaciones a Kendall Jenner le duran de dos a tres años, más sin embargo aquí va a haber una separación. Solo es vivir el momento... Están planeando hacer muchas cosas juntos, pero Bad Bunny no es de esos de que se enchula y se enamora rápido. A ella le sale una traición, él le va a jugar chueco, él le va a ser infiel más adelante y es él el que se aleja" dice Viera Vidente en el video.